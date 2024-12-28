На Урале увеличили площадь «Титановой долины»

Соответствующую заявку губернатора Евгения Куйвашева поддержали на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания и развития ОЭЗ, которую возглавляет зампредседателя правительства России Александр Новак. На новой площадке планируется воплотить в жизнь масштабные проекты в сферах производства товаров повседневного спроса и логистики.