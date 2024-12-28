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На Урале увеличили площадь «Титановой долины»

В Свердловской области площадь особой экономической зоны «Титановая долина» увеличена на 121,5 гектара. Статус ОЭЗ распространят на площадку в селе Патруши Сысертского района, сообщает департамент информполитики региона.

Соответствующую заявку губернатора Евгения Куйвашева поддержали на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания и развития ОЭЗ, которую возглавляет зампредседателя правительства России Александр Новак. На новой площадке планируется воплотить в жизнь масштабные проекты в сферах производства товаров повседневного спроса и логистики.

Заявка была направлена в Минэкономразвития России весной. Участок расположен в 30 метрах от действующей ныне площадки «Уктус».

Инвестиционные проекты сейчас находятся в высокой степени готовности. И их реализация поспособствовует развитию стратегического мегапроекта под названием «Сухой порт», инициированного Куйвашевым для превращения Урала в крупнейший логистический хаб страны.