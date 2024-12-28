МАРТ увеличил тарифы на услуги аэропортов почти в четыре раза

Тарифы на услуги аэропортов повысили почти в четыре раза в Беларуси. Это регламентирует соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (№ 75 от 18 декабря 2024-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Данные тарифы применяются при выставлении счетов авиакомпаниям и частным лицам, использующим бизнес-джеты. В плату включают, в том числе, услуги авиадиспетчеров и наземное обслуживание самолетов.
Таким образом, стоимость многих услуг подрастет. Например, обеспечение авиационными горюче-смазочными материалами поднимают с 52 до 203,87 белорусского рубля за тонну. А тариф аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве подорожает с 44,4 до 172,15 белрубля за 100 километров.
Подорожали также и некоторые услуги для пассажиров. С 4,08 до 16,2 белрубля на человека подняли стоимость пользования аэровокзалом. Также с 10,8 до 42,53 белрубля подорожает обслуживание убывающего пассажира.