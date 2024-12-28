«Газпром» прекратит поставки газа в Молдавию

«Газпром» в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа направил в субботу в «Молдовагаз» уведомление. В нем говорится, что «Молдовагаз» регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий, говорится в сообщении в Telegram-канале «Газпрома».