«Газпром» прекратит поставки газа в Молдавию

«Газпром» в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа направил в субботу в «Молдовагаз» уведомление. В нем говорится, что «Молдовагаз» регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий, говорится в сообщении в Telegram-канале «Газпрома».
«В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО “Газпром” с 8.00 мск 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до нуля кубометров в сутки», — добавляет «Газпром».