На улице Блюхера рядом с лесом в Уфе построят 30-этажные дома

Кроме того, потребность в общеобразовательных школах власти планируют компенсировать за счет мест в школы № 99 на Блюхера, 9 при организации учебного процесса в две смены, а также за счет проектируемой школы на 1500 учащихся на территории, ограниченной улицей Рихарда Зорге, проездом Лесопарковым, городскими лесами, железной дорогой и границей территории микрорайона «Зеленый берег» в Октябрьском и Орджоникидзевском районах.