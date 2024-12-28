На улице Блюхера рядом с лесом в Уфе построят 30-этажные дома

Согласно документу, здесь появятся жилые дома от пяти до 30 этажей с подземным паркингом на более 1000 машиномест. Общая жилая площадь проектируемых многоквартирных многоэтажек составляет более 75 тысяч квадратных метров. Численность населения проектируемых высоток составляет 2,5 тысячи человек.
По проекту в одном из домов разместят детский сад на 165 мест, музыкальную школу, медицинский центр на 600 посещений.
— Проектом изменение границ и площади городских лесов не предусмотрено, — говорится в документе.
Кроме того, потребность в общеобразовательных школах власти планируют компенсировать за счет мест в школы № 99 на Блюхера, 9 при организации учебного процесса в две смены, а также за счет проектируемой школы на 1500 учащихся на территории, ограниченной улицей Рихарда Зорге, проездом Лесопарковым, городскими лесами, железной дорогой и границей территории микрорайона «Зеленый берег» в Октябрьском и Орджоникидзевском районах.