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На улице Блюхера рядом с лесом в Уфе построят 30-этажные дома

В квартале, ограниченном бульваром Славы, улицей Блюхера и границей городских лесов в Орджоникидзевском районе Уфы построят 30-этажные высотки. Проект планировки утвердил мэр города Ратмир Мавлиев.

Согласно документу, здесь появятся жилые дома от пяти до 30 этажей с подземным паркингом на более 1000 машиномест. Общая жилая площадь проектируемых многоквартирных многоэтажек составляет более 75 тысяч квадратных метров. Численность населения проектируемых высоток составляет 2,5 тысячи человек.

По проекту в одном из домов разместят детский сад на 165 мест, музыкальную школу, медицинский центр на 600 посещений.

— Проектом изменение границ и площади городских лесов не предусмотрено, — говорится в документе.

Кроме того, потребность в общеобразовательных школах власти планируют компенсировать за счет мест в школы № 99 на Блюхера, 9 при организации учебного процесса в две смены, а также за счет проектируемой школы на 1500 учащихся на территории, ограниченной улицей Рихарда Зорге, проездом Лесопарковым, городскими лесами, железной дорогой и границей территории микрорайона «Зеленый берег» в Октябрьском и Орджоникидзевском районах.

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