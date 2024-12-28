Как Tank 400 проехал в боевом режиме на гонке Alxa Heroes в Китае

В поворотах машину избыточно душит электроника, но это понятно — «четырехсотый» все же гражданский автомобиль, а не прототип для ралли-рейдов. В итоге мы с водителем Tank 300 проходим на большой скорости финиш, время должно быть неплохое. Однако третья машина застряла на одном из холмов. «Пятисотка» оказалась слишком тяжелой для штурма одного из песчаных пригорков и села на брюхо. В результате нас оставляют без зачетного времени.