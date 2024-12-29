Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 29 декабря

В Национальном банке озвучили курсы валют на 29 декабря 2024 года, воскресенье. В итоге курс евро, курс доллара и курс российского рубля не были скорректированы в последние выходные 2024 года.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 29 декабря, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4070 белорусского рубля, 1 евро — 3,5429 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4094 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют на пятницу, 27 декабря, и субботу, 28 декабря, курс доллара, курс и курс российского рубля остались таким же и на воскресенье, 29 декабря.
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