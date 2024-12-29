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Социальные выплаты Челябинской области с 2025 года проиндексируют на 4%

В Челябинской области соцвыплаты с 1 января 2025 года проиндексируют на 4%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом сообщает министерство социальных отношений региона.

Так, областной материнский капитал составит 133 тыс. 364 рубля, студенческий — 1 млн 40 тыс. рублей.

Базовый размер пособия на ребенка с учетом коэффициента 1,15 увеличат до 381 рубля. Областное единовременное пособие при рождении ребенка — 6 тыс. 879 рублей. Дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям составит 2 тыс. 600 рублей.

Ежемесячная денежная выплата родителям на детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, целиакией, буллезным эпидермолизом или ихтиозом, вырастет до 5 тыс. 733 рублей.

Ежемесячная денежная выплата сельским специалистам будет увеличена до 3 тыс. 609 рублей, Героям РФ и Героям СССР — 31 тыс. 200 рублей.

экономика