Социальные выплаты Челябинской области с 2025 года проиндексируют на 4%

Об этом сообщает министерство социальных отношений региона.
Так, областной материнский капитал составит 133 тыс. 364 рубля, студенческий — 1 млн 40 тыс. рублей.
Базовый размер пособия на ребенка с учетом коэффициента 1,15 увеличат до 381 рубля. Областное единовременное пособие при рождении ребенка — 6 тыс. 879 рублей. Дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям составит 2 тыс. 600 рублей.
Ежемесячная денежная выплата родителям на детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, целиакией, буллезным эпидермолизом или ихтиозом, вырастет до 5 тыс. 733 рублей.
Ежемесячная денежная выплата сельским специалистам будет увеличена до 3 тыс. 609 рублей, Героям РФ и Героям СССР — 31 тыс. 200 рублей.