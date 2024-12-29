Крым получит 69 млрд рублей по госпрограмме — что будет построено

«Сумма, выделяемая по госпрограмме в 2025 году, составляет 68,9 миллиарда рублей. Это на четыре миллиарда больше, чем в 2024 году. В рамках реализации госпрограммы запланировано 150 мероприятий», — сказал он.
По словам Гоцанюка, продолжится строительство 10 общеобразовательных школ. Также будет завершено строительство трех детских садов — в Феодосии, Красногвардейском и Белогорском районах.
Кроме того, планируется завершить реконструкцию подстанции мощностью 110 кВ в поселке Коктебель и модернизацию разводящих сетей в Керчи.
Глава Совмина добавил, что в рамках госпрограммы идет строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений в курортных городах и поселках региона. В частности, КОС в селе Морское под Судаком уже введены в эксплуатацию, а сооружения в городе Саки готовятся к запуску.
КОС в поселке Утес (Алушта) и селе Миндальное (Судак) уже построены и в первом квартале 2025 года будут введены в эксплуатацию, уточнил Гоцанюк.