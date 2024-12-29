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Крым получит 69 млрд рублей по госпрограмме — что будет построено

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. Крым в следующем году получит почти 69 миллиардов рублей на финансирование 150 мероприятий в рамках госпрограммы социально-экономического развития. Об этом радиостанции «Спутник в Крыму» сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Источник: РИА "Новости"

«Сумма, выделяемая по госпрограмме в 2025 году, составляет 68,9 миллиарда рублей. Это на четыре миллиарда больше, чем в 2024 году. В рамках реализации госпрограммы запланировано 150 мероприятий», — сказал он.

По словам Гоцанюка, продолжится строительство 10 общеобразовательных школ. Также будет завершено строительство трех детских садов — в Феодосии, Красногвардейском и Белогорском районах.

Кроме того, планируется завершить реконструкцию подстанции мощностью 110 кВ в поселке Коктебель и модернизацию разводящих сетей в Керчи.

Глава Совмина добавил, что в рамках госпрограммы идет строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений в курортных городах и поселках региона. В частности, КОС в селе Морское под Судаком уже введены в эксплуатацию, а сооружения в городе Саки готовятся к запуску.

КОС в поселке Утес (Алушта) и селе Миндальное (Судак) уже построены и в первом квартале 2025 года будут введены в эксплуатацию, уточнил Гоцанюк.