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В Челябинской области с 1 января 2025 года увеличится размер социальных выплат

С начала года на Южном Урале проиндексируют региональные выплаты.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2025 года в Челябинской области ожидается индексация региональных социальных выплат. Суммы пособий увеличатся на 4%.

По информации регионального министерства социальных отношений, областной материнский капитал составит 133 364 рубля. Студенты, обучающиеся очно, при рождении первого ребенка получат 1 млн 40 тысяч рублей.

Базовый размер пособия на ребенка, с учетом коэффициента 1,15, возрастет до 381 рубля. Областное единовременное пособие при рождении ребенка составит 6 879 рублей. Дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ для многодетных семей составит 2 600 рублей.

Ежемесячная денежная выплата родителям на детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, целиакией, буллезным эпидермолизом или ихтиозом, вырастет до 5 733 рублей.

Ежемесячная денежная выплата сельским специалистам увеличится до 3 609 рублей, а Героям Российской Федерации и Героям СССР — до 31 200 рублей.

Выплата на покупку одежды для школы и спортивной формы для детей из многодетных семей увеличится на 400 рублей и составит 10 400 рублей. Сертификат на реабилитацию детей-инвалидов вырастет до 108 160 рублей.

экономика