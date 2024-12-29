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Новая железнодорожная станция появилась в Иркутской области

Это произошло после вмешательства транспортной прокуратуры.

Источник: Аргументы и факты

В городе Байкальске заработала железнодорожная станция, рассказали irk.aif.ru в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Жители пожаловались в надзорное ведомство, что поезда не останавливаются в городе, и чтобы сесть на них, нужно ехать за 6 километров — на станцию посёлка Солзан, что неудобно и дорого.

Транспортная прокуратура обратилась к руководству железной дороги, в результате в Иркутской области теперь появилась новая железнодорожная остановка «Байкальск-Пригородный». Ранее «АиФ-Иркутск» писали, что в регионе судят железнодоржника за получение взяток более чем на 18 млн рублей.