Новая железнодорожная станция появилась в Иркутской области

В городе Байкальске заработала железнодорожная станция, рассказали irk.aif.ru в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Жители пожаловались в надзорное ведомство, что поезда не останавливаются в городе, и чтобы сесть на них, нужно ехать за 6 километров — на станцию посёлка Солзан, что неудобно и дорого.
Транспортная прокуратура обратилась к руководству железной дороги, в результате в Иркутской области теперь появилась новая железнодорожная остановка «Байкальск-Пригородный». Ранее «АиФ-Иркутск» писали, что в регионе судят железнодоржника за получение взяток более чем на 18 млн рублей.