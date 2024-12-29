По решению суда гимназии № 33 вернут участок, где хотели строить ледовую арену

В марте 2022 года проект строительства ледового спорткомплекса по ул. Островского, 68 получил статус «приоритетного инвестиционного». Спорткомплекс «Факел» с крытыми ледовыми аренами планировалось возвести на месте спортивного поля гимназии № 33. Спорткомплекс должен был включать две ледовые арены и инфраструктуру для тренировок и соревнований на коньках. Кроме «Факела», инвестор анонсировал строительство открытого ФОКа на базе уже существующего многофункционального комплекса «Ледовый» по ул. 1-й Урожайной, 3а. Инвестиции в оба объекта анонсировались в размере 355 млн руб. Ледовый комплекс должен был появиться в Перми в конце 2024 года, а открытый комплекс — во втором квартале 2026 года.