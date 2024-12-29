Когда отремонтируют дорогу от Ялты до Ай-Петри в Крыму

«Ремонт дороги Ялта-Бахчисарай через Ай-Петри разделен на два этапа. Сейчас ведутся работы на участке от Ялты до Ай-Петри. В следующем году работы будут завершены, к курортному сезону мы должны этот объект сдать. Что касается второго этапа от Ай-Петри в сторону Бахчисарая, контракт с “Крымавтодором” уже заключен, в следующем году работы будут продолжены», — сказал глава крымского правительства.