Когда отремонтируют дорогу от Ялты до Ай-Петри в Крыму

«Ремонт дороги Ялта-Бахчисарай через Ай-Петри разделен на два этапа. Сейчас ведутся работы на участке от Ялты до Ай-Петри. В следующем году работы будут завершены, к курортному сезону мы должны этот объект сдать. Что касается второго этапа от Ай-Петри в сторону Бахчисарая, контракт с “Крымавтодором” уже заключен, в следующем году работы будут продолжены», — сказал глава крымского правительства.
Также продолжается капитальный ремонт участка трассы Алушта-Ялта. По словам Гоцанюка, глава республики поставил подрядчику задачу завершить эти работы до конца 2025 года.
Строительство юго-восточного обхода Симферополя на участке Донское-Перевальное, а также объездной дороги в обход Алушты идет согласно плану, отставаний от графиков не зафиксировано, добавил он.
Ведется строительство и реконструкция автодороги Льговское — Грушевка — Судак, которая соединит трассу «Таврида» с курортами восточного Крыма. В следующем году планируется проложить первую ее часть — двухполосную 9-километровую трассу до Грушевки. Второй этап предусматривает строительство четырех полос от Грушевки до Судака. Все работы на этом объекте планируется завершить к 2027 году.