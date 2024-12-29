В Новосибирской области доля объектов ИЖС среди новостроек достигла 42%

В Новосибирской области в 2024 году доля индивидуального жилого строительства составила 42 процента от общего количества введенного в эксплуатацию жилья. Такие данные приводит минстрой региона.
Как пишет «РБК-Новосибирск», в министерстве пояснили, что годом ранее индивидуальных домов было сдано 30% от общего количества новостроек. Рост популярности частных жилых строений среди жителей региона обусловлен различными мерами поддержки. Среди них программа социальной газификации, а также упрощение процедур оформления и регистрации объектов.
Напомним, что в этом году Новосибирская область перевыполнила план по вводу в эксплуатацию нового жилья. Суммарно было сдано порядка 2,5 миллиона квадратных метров. Более 900 тысяч квадратов приходится на индивидуальные жилые дома.
Иван ЛУДНОВ.