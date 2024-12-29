«До 6 678 рублей». В Минске назвали сферы с самыми высокими зарплатами

Специалисты по информации и связи зарабатывают больше всех в Минске — до 6 678 рублей. Это следует из данных Главного статистического управления Минска. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Сообщается, что в таком виде экономической деятельности, как информация и связь, зарплаты сотрудников в ноябре 2024 года составили 6 678,9 рубля. Кроме того, сказано, что специалисты, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью в среднем получали 4 018,8 рубля.
Говорится, что сотрудники, занимающиеся профессиональной, научной, технической деятельностью получали 3 455,9 рубля, а специалисты сферы строительства — 3 344,5 рубля. Из данных Главстата следует, что специалисты транспортной, почтовой, курьерской сфер, а также складирования получали в среднем 2 984,6 рубля.
Также сказано, что в сфере промышленности зарплаты составили 2 921,7 рубля, а в сельском, лесном, рыбном хозяйстве — 2 917,6 рубля. В ноябре 2024 года заработная плата сотрудников, работающих в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов оказалась 2 779,6 рубля.
В организации заметили, что сотрудники сфер творчества, спорта, развлечений, отдыха в среднем получали 2 373,9 рубля. Говорится, что специалисты отраслей здравоохранения и социальных услуг зарабатывали 2 296,4 рубля, а операций с недвижимостью — 2 219 рубля. Из опубликованных данных следует, что сотрудники сферы образования зарабатывали 1860,9 рубля.
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