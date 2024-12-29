«До 6 678 рублей». В Минске назвали сферы с самыми высокими зарплатами

Сообщается, что в таком виде экономической деятельности, как информация и связь, зарплаты сотрудников в ноябре 2024 года составили 6 678,9 рубля. Кроме того, сказано, что специалисты, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью в среднем получали 4 018,8 рубля.