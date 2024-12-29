В Крыму поднимают цены на проезд в транспорте

«С 1 января 2025 года, в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым, стоимость проезда в общественном транспорте составит 35 рублей наличным способом и 30 рублей при оплате банковской картой», — говорится в сообщении.
В городах Бахчисарай, Саки, Судак и пгт. Черноморское стоимость проезда составит 27 рублей при оплате банковской картой и 32 рубля при оплате наличными.
Как рассказал президент ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак в эфире радио «Спутник в Крыму», повышение стоимости проезда в общественном транспорте в республике связано с ростом цен на запчасти, в среднем они выросли на 35%.
Ранее Общественная палата Крыма одобрила инициативу Ассоциации автомобильных перевозчиков региона по индексации тарифов на проезд в городском, пригородном и междугородном общественном транспорте.