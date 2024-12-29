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В Крыму поднимают цены на проезд в транспорте

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости Крым. С Нового года цена на проезд в общественном транспорте в Крыму вырастет до 35 рублей, сообщили в минтрансе республики.

«С 1 января 2025 года, в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым, стоимость проезда в общественном транспорте составит 35 рублей наличным способом и 30 рублей при оплате банковской картой», — говорится в сообщении.

В городах Бахчисарай, Саки, Судак и пгт. Черноморское стоимость проезда составит 27 рублей при оплате банковской картой и 32 рубля при оплате наличными.

Как рассказал президент ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак в эфире радио «Спутник в Крыму», повышение стоимости проезда в общественном транспорте в республике связано с ростом цен на запчасти, в среднем они выросли на 35%.

Ранее Общественная палата Крыма одобрила инициативу Ассоциации автомобильных перевозчиков региона по индексации тарифов на проезд в городском, пригородном и междугородном общественном транспорте.