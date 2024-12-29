РЖД выделит на строительство ВСМ 46 млрд рублей

Совет директоров ОАО «РЖД» утвердил инвестиционную программу на 2025 год, согласно которой 46 миллиардов рублей будут направлены на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Общий объём инвестиций в обновление железнодорожной инфраструктуры составит почти 300 миллиардов рублей, а в обновление подвижного состава — более 257 миллиардов рублей.
Строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург, начатое в марте текущего года, является одним из приоритетных проектов компании. Общая стоимость проекта оценивается в 2,349 триллиона рублей. Высокоскоростная магистраль протяженностью 679 километров пройдет по территории шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.
Ожидается, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут. Планируемая дата ввода магистрали в эксплуатацию — 1 апреля 2028 года.