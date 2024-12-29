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Парковки в Казани будут бесплатными до 8 января

Администрация Казани приняла решение о бесплатном использовании муниципальных парковок в период новогодних праздников. Бесплатный режим парковки будет действовать с 29 по 31 декабря и с 1 по 8 января.

Согласно общегородскому графику работ, столичные парковки всегда бесплатны в выходные дни, но исключение составил субботний день 28 декабря. Накануне за парковку машин взималась плата, так как был рабочий день из-за переноса рабочего вторника с 31 декабря.

Традиционно, ожидается значительное увеличение автомобильного трафика в центре города и прилегающих территориях, и бесплатная парковка должна способствовать более комфортному пребыванию горожан и столичных гостей.

Бесплатный режим парковки распространяется не только на центральную часть города, но и на парковки, расположенные в ее окрестностях.