Парковки в Казани будут бесплатными до 8 января

Согласно общегородскому графику работ, столичные парковки всегда бесплатны в выходные дни, но исключение составил субботний день 28 декабря. Накануне за парковку машин взималась плата, так как был рабочий день из-за переноса рабочего вторника с 31 декабря.
Традиционно, ожидается значительное увеличение автомобильного трафика в центре города и прилегающих территориях, и бесплатная парковка должна способствовать более комфортному пребыванию горожан и столичных гостей.
Бесплатный режим парковки распространяется не только на центральную часть города, но и на парковки, расположенные в ее окрестностях.