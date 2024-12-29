Бензин в Омской области подорожал перед Новым годом

В Омске, за несколько дней до наступления Нового года, снова выросли цены на бензин. На автозаправочных станциях «Газпромнефти» и «Топлайна» обновились ценники. Об этом сообщает NGS55.ru.
Накануне цена бензина на заправках «Газпромнефть» увеличилась. Бензин марки АИ-92 теперь стоит 52,01−52,96 рубля вместо прежних 51,84−52,79 рубля, что означает подорожание на 17 копеек. Бензин АИ-95 подорожал на 18 копеек — с 56,15−57,1 рубля до 56,33−57,28 рубля. Аналогично, топливо марки G-95 также увеличилось в цене на 18 копеек, теперь его стоимость составляет 57,33−58,28 рубля за литр, вместо 57,15−58,1 рубля. Дизельное топливо подорожало на 23 копейки, с 68,04−68,99 рубля до 68,27−69,22 рубля.
В воскресенье, 29 декабря, на АЗС «Топлайн» также увеличились цены на почти все виды топлива. Если ранее бензин АИ-92 стоил от 52,35 до 53,35 рубля, то теперь его цена возросла на 15 копеек до 52,5−53,5 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 Reaktiv подорожал с 53,25−53,7 рубля до 53,4−53,85 рубля, также на 15 копеек. Бензин АИ-95 на «Топлайне» подорожал на 20 копеек: теперь его цена составляет 56,85−57,85 рубля за литр, вместо 56,65−57,65 рубля. Бензин марки АИ-95 с пометкой Reaktiv также увеличился на 20 копеек — его стоимость теперь 56,85−57,75 рубля, вместо 56,65−57,55 рубля.
На АЗС «Юнигаз» стоимость топлива за последние дни осталась без изменений.