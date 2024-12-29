Бензин в Омской области подорожал перед Новым годом

В воскресенье, 29 декабря, на АЗС «Топлайн» также увеличились цены на почти все виды топлива. Если ранее бензин АИ-92 стоил от 52,35 до 53,35 рубля, то теперь его цена возросла на 15 копеек до 52,5−53,5 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 Reaktiv подорожал с 53,25−53,7 рубля до 53,4−53,85 рубля, также на 15 копеек. Бензин АИ-95 на «Топлайне» подорожал на 20 копеек: теперь его цена составляет 56,85−57,85 рубля за литр, вместо 56,65−57,65 рубля. Бензин марки АИ-95 с пометкой Reaktiv также увеличился на 20 копеек — его стоимость теперь 56,85−57,75 рубля, вместо 56,65−57,55 рубля.