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Аксенов: в Крыму перенесли сроки сдачи двух спортивных объектов

Оба они находятся в Симферопольском районе.

Источник: пресс-служба главы Крыма

В Симферопольском районе Крыму перенесли сроки сдачи двух спортивных объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель региона встретился с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. Они обсудили целый ряд вопросов. Речь, в частности, шла о развитии образования, спорта и туризма.

«К сожалению, у нас есть два спортивных объекта в селах Перово и Доброе Симферопольского района, сроки реализации которых были перенесены», — рассказал Аксенов.

По его словам, перенос согласовали с федеральным Министерством спорта. Глава Крыма заверил, что республиканские власти смогут исправить ситуацию.