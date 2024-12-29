Аксенов: в Крыму перенесли сроки сдачи двух спортивных объектов

В Симферопольском районе Крыму перенесли сроки сдачи двух спортивных объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Руководитель региона встретился с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. Они обсудили целый ряд вопросов. Речь, в частности, шла о развитии образования, спорта и туризма.
«К сожалению, у нас есть два спортивных объекта в селах Перово и Доброе Симферопольского района, сроки реализации которых были перенесены», — рассказал Аксенов.
По его словам, перенос согласовали с федеральным Министерством спорта. Глава Крыма заверил, что республиканские власти смогут исправить ситуацию.