В Сириусе с 2025 года введут туристический налог

Туристический налог будет начисляться из расчета налоговой базы — стоимость гостиничного номера без учета самого туристического налога и налога на добавленную стоимость. Таким образом, размер налога будет зависеть от стоимости проживания, но при этом минимальный размер составит 100 ₽ с одного номера в сутки.