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В Сириусе с 2025 года введут туристический налог

Введенный с 1 января 2025 года туристический налог в Сириусе заменит курортный сбор, который был ранее установлен в экспериментальном режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации федеральной территории.

Туристический налог будет начисляться из расчета налоговой базы — стоимость гостиничного номера без учета самого туристического налога и налога на добавленную стоимость. Таким образом, размер налога будет зависеть от стоимости проживания, но при этом минимальный размер составит 100 ₽ с одного номера в сутки.

В 2025 году максимальная ставка туристического налога составит 1% от налоговой базы. В последующие пять лет она будет постепенно увеличиваться. С 2029 года процентная ставка останется на уровне 5%.

Плательщиками туристического налога являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по временному размещению граждан. К ним относятся гостиницы, отели, хостелы, санаторно-курортные объекты и другие средства размещения, которые внесены в реестр классифицированных объектов. Сумма туристического налога будет включена в стоимость проживания отдельной строкой.

Дополнительные доходы, полученные от туристического налога, будут направлены на развитие туристической инфраструктуры в пределах федеральной территории, отметили в Сириусе.

туризм и отдых