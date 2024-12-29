В Сириусе с 2025 года введут туристический налог

Туристический налог будет начисляться из расчета налоговой базы — стоимость гостиничного номера без учета самого туристического налога и налога на добавленную стоимость. Таким образом, размер налога будет зависеть от стоимости проживания, но при этом минимальный размер составит 100 ₽ с одного номера в сутки.
В 2025 году максимальная ставка туристического налога составит 1% от налоговой базы. В последующие пять лет она будет постепенно увеличиваться. С 2029 года процентная ставка останется на уровне 5%.
Плательщиками туристического налога являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по временному размещению граждан. К ним относятся гостиницы, отели, хостелы, санаторно-курортные объекты и другие средства размещения, которые внесены в реестр классифицированных объектов. Сумма туристического налога будет включена в стоимость проживания отдельной строкой.
Дополнительные доходы, полученные от туристического налога, будут направлены на развитие туристической инфраструктуры в пределах федеральной территории, отметили в Сириусе.