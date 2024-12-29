Нижегородцы хранят в банках почти триллион рублей

По подсчетам специалистов, к 1 ноября сумма вкладов увеличилась до 994 млрд рублей. Причем 96,1% от общего объема нижегородцы хранят в рублях.
Эксперты считают, что рост объема средств на банковских счетах обусловлен увеличением ставок по вкладам, который произошел после поднятия ключевой ставки. Однако жителей области призывают быть бдительными при открытии депозита.
«Сотрудники могут предлагать небанковские финансовые продукты под видом “более доходного вклада”, часто — связанные с инвестициями», — рассказали в Волго-Вятском ГУ Банка России.
Процент по инвестпродуктам не гарантирован, а вложения в ценные бумаги и страховки не защищены государством.