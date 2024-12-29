В Новосибирске демонтируют часть станции метро «Спортивная»

Кудрявцев отметил, что подрядчик выполнял работы с отклонением от проекта. Он добавил, что, несмотря на высокую степень готовности станции, необходимо переделать некоторые работы и привести их в соответствие с проектным решением, поскольку это важный объект транспортной инфраструктуры, для которого безопасность является первоочередным требованием.