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В Новосибирске демонтируют часть станции метро «Спортивная»

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о ходе строительства станции метро «Спортивная» в интервью порталу Сиб.фм. Он отметил, что объект готов более чем на 90%, однако из-за нарушений, допущенных подрядчиком, часть работ придется демонтировать и выполнять заново.

Кудрявцев отметил, что подрядчик выполнял работы с отклонением от проекта. Он добавил, что, несмотря на высокую степень готовности станции, необходимо переделать некоторые работы и привести их в соответствие с проектным решением, поскольку это важный объект транспортной инфраструктуры, для которого безопасность является первоочередным требованием.

После доработки проектной документации и повторной государственной экспертизы власти объявят новый конкурс на подбор подрядчика. Мэр подчеркнул, что станция играет ключевую роль в развитии спортивно-отдыхательного кластера, который уже привлекает горожан благодаря комплексу «Сибирь-Арена», парку «Арена» и благоустроенной набережной.

Также Кудрявцев сообщил, что в ближайшие дни мэрия Новосибирска объявит конкурс на проектирование двух новых станций метро Дзержинской линии.