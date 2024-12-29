Что будет со ставками по ипотеке в начале 2025 года, рассказали эксперты

Такой прогноз озвучили эксперты, опрошенные РБК, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснили специалисты, россиянам не стоит ждать существенного изменения процентов по ипотеке как минимум до февраля 2025 года ввиду того, что российские банки ещё в декабре подняли ставки примерно на 1−2 процентных пункта по данному виду кредитов.
На фоне роста ключевой ставки в 2024 году проценты по рыночной ипотеке уже и так достигли своих рекордных значений. Их дальнейшее повышение в условиях стабильной ключевой ставки Центрального банка РФ пока не имеет смысла, объяснили эксперты.
Проблемных заёмщиков банки сейчас просто отсеивают на этапе согласования. В ближайшее время на рынке жилой недвижимости будет применяться индивидуальный подход при оценке кредитных рисков, к первому взносу, полагают специалисты.
Кроме этого, как прогнозируют аналитики, в данном сегменте экономики будут активнее применяться предложения кредитов с льготным периодом, который реально или формально субсидируется застройщиком. Банки пока займут выжидательную позицию.