В Приднестровье возможны отключения связи из-за энергокризиса

По мобильной сети — это сокращение зоны покрытия, снижение скорости доступа в мобильный интернет, временные отключения потокового видео в соцсетях. Работу станций проводной и стационарной связи обеспечат с помощью генераторов и аккумуляторных батарей. Тут могут быть отключения отдельных объектов из-за разряда аккумуляторов при длительном отсутствии электроэнергии.
Домашний интернет постараются сохранить как можно дольше. Телевидения в зонах отсутствия электроэнергии у большинства не будет. Ключевые узлы связи оснащены дизель-генераторами, объекты проводной связи и основные базовые станции — аккумуляторами.
Для сохранения работы важнейших объектов есть запас топлива и мобильные генераторные установки. Линии проводной телефонной связи экстренных и диспетчерских служб переведены на объекты с гарантированным электропитанием.
При полном отсутствии энергии рекомендовано звонить по проводному телефону (если есть), использовать приложение IDC Travel, вовремя заряжать пауэрбанки и рационально использовать мобильный интернет (отказаться от загрузки больших файлов, онлайн-стриминга и потокового видео).