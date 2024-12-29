В Приднестровье возможны отключения связи из-за энергокризиса

По мобильной сети — это сокращение зоны покрытия, снижение скорости доступа в мобильный интернет, временные отключения потокового видео в соцсетях. Работу станций проводной и стационарной связи обеспечат с помощью генераторов и аккумуляторных батарей. Тут могут быть отключения отдельных объектов из-за разряда аккумуляторов при длительном отсутствии электроэнергии.