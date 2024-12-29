Станцию метро «Парк Победы» в Петербурге закроют на реставрацию

Напомним, что в пятницу в Петербурге впервые за пять лет открыли новую станцию метро. На Васильевском острове заработал «Горный институт». Также губернатор города Александр Беглов пообещал, что «Путиловскую» и «Юго-Западную» откроют в следующем году.