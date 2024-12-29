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Новая промзона появится в Екатеринбурге на площади 175 га

В Екатеринбурге построят новую промышленную площадку с гиперскладами.

Она расположится западнее района Ново-Свердловской нефтебазы и займет свыше 175 гектаров. Проект планировки промышленного узла утвердил глава города Алексей Орлов.

На площадке будут построены промышленные и общественные здания, организованы проезды к ним. После чего территорию благоустроят и озеленят.

Проект планируют реализовать до 2030 года.

Ранее сообщалось, что строители, промышленники и проектировщики по итогам всероссийского форума о развитии промышленного строительства и проектирования ICID, который прошел в Екатеринбурге, сформировали 26 предложений об ускорении строительства для правительства России.

Предлагается органам власти расширить практику свободных экономических зон, выделять и вносить в специальный реестр площади для строительства промышленных объектов с доступной инфраструктурой.

строительство