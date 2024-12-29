Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцев предупредили о повышении штрафов за нарушения ПДД

Водителей из Нижегородской области предупреждают, что большинство штрафов за нарушение ПДД с 1 января 2025 года вырастет в 1,5 раза. Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли поправки во втором и третьем чтениях в Кодекс административных правонарушениях.

Например штраф за непристегнутый ремень увеличат с 1 тысячи до 1.5, такую же сумму надо будет заплатить за проезд на «красный светофор». Повторное игнорирование красного сигнала регулировщика обойдется в 7.5 тысяч рублей.

С 30 тысяч до 45 тысяч рублей вырастут штрафы за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Размеры штрафов за превышение скорости будут варьироваться в зависимости от порогового значения — от 500 до 5000 тысяч рублей.

Увеличат штрафы и за езду по встречной полосе, трамвайным путям и обочинам. За нарушение правил остановки или стоянки придется заплатить 2250 рублей (вместо полутора тысяч).

Отметим, что за оперативную уплату штрафа скидка будет составлять 25%, а не 50%, как раньше. При этом срок действия такой льготы увеличили с 20 до 30 дней.

штрафы