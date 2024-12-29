Нижегородцев предупредили о повышении штрафов за нарушения ПДД

Например штраф за непристегнутый ремень увеличат с 1 тысячи до 1.5, такую же сумму надо будет заплатить за проезд на «красный светофор». Повторное игнорирование красного сигнала регулировщика обойдется в 7.5 тысяч рублей.
С 30 тысяч до 45 тысяч рублей вырастут штрафы за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Размеры штрафов за превышение скорости будут варьироваться в зависимости от порогового значения — от 500 до 5000 тысяч рублей.
Увеличат штрафы и за езду по встречной полосе, трамвайным путям и обочинам. За нарушение правил остановки или стоянки придется заплатить 2250 рублей (вместо полутора тысяч).
Отметим, что за оперативную уплату штрафа скидка будет составлять 25%, а не 50%, как раньше. При этом срок действия такой льготы увеличили с 20 до 30 дней.