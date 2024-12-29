Плата за капремонт взлетит для жителей Кубани с 1 января — точные суммы

Жители Кубани с 1 января 2025 года станут больше платить за капремонт. Соответствующий приказ регионального министерства ТЭК и ЖКХ появился на сайте администрации Краснодарского края, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Тариф подняли с 9,47 рубля до 11,47, рубля на один кв. метр общей площади помещения в многоквартирном доме. Соответственно плата поднимется на 21%
«Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространения на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года», — сказано в документе.
Напомним, в Краснодаре, благодаря комплексному подходу по капитальному ремонту многоквартирных домов, удалось улучшить условия проживания более 27 тысяч жителей города. Так, согласно информации администрации, в текущем году в 237 многоквартирных домах выполнили более 400 видов работ. На их территории отремонтировали 126 крыш, 104 фасада, 116 внутридомовых инженерных систем. В 16 домах заменили 61 лифт.