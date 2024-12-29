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В Румынии примут меры жесткой экономии

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Правящая коалиция Румынии согласовала пакет мер жёсткой экономии, который планируют принять 30 декабря с тем, чтобы уже с 1 января 2025 года он вступил в силу.

Источник: Sputnik.md

Субсидирование партий, прошедших избирательный порог, снижается на 25% по сравнению с 2024 годом.

Пенсии, зарплаты госслужащих, социальные выплаты, в том числе детские пособия, на уровне ноября 2024 года.

В бюджетном секторе отменяются премии и бонусы. Замораживается найм на госслужбу. за некоторыми исключениями. Выплата всех долгов по зарплате эшелонируется на 5-летний период.

Заявленная цель мер экономии — сэкономить 1% ВВП.

Бюджет на 2025 год намерены принять в январе, а президентские выборы провести 23 марта — 6 апреля.

экономика