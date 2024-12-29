В Румынии примут меры жесткой экономии

Субсидирование партий, прошедших избирательный порог, снижается на 25% по сравнению с 2024 годом.
Пенсии, зарплаты госслужащих, социальные выплаты, в том числе детские пособия, на уровне ноября 2024 года.
В бюджетном секторе отменяются премии и бонусы. Замораживается найм на госслужбу. за некоторыми исключениями. Выплата всех долгов по зарплате эшелонируется на 5-летний период.
Заявленная цель мер экономии — сэкономить 1% ВВП.
Бюджет на 2025 год намерены принять в январе, а президентские выборы провести 23 марта — 6 апреля.