Премьер Головченко: рост начисленной средней зарплаты в 2025 году заложен на уровне 2400 рублей

Премьер-министр Роман Головченко сказал, что рост начисленной средней зарплаты в 2025 году заложен на уровне 2400 рублей.
— Мы заложили рост начисленной средней заработной платы в 2025 году порядка 2400 рублей. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы перекрыть ожидаемый рост цен, — рассказал глава белорусского правительства и добавил: — С 1 января увеличится базовая ставка, по которой рассчитываются оклады бюджетников.
Вместе с тем Головченко убежден, что за счет данных мер население не заметит запланированную инфляцию.
— У нас есть параметр по инфляции, она в текущем году не должна превысить 6%. На следующий год тоже мы себе очень напряженный ставим параметр по инфляции. И опять-таки рассчитываем, что население это не заметит.
Также премьер Головченко озвучил «индекс Оливье» в 2024-м — любимый салат за год подешевел, а сделать его можно за 13,44 рубля.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что пользуется парфюмом Eternity с первого дня президентства.
Тем временем ГПК Беларуси заявил, что обстановка на границе с Украиной менее напряженная, чем год назад.
А вот Ассоциация отелей и ресторанов Литвы пожаловалась на незаполненные гостиницы без туристов из Беларуси и РФ.