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Нацбанк заметно повысил курс доллара и курс евро на 30 декабря после выходных

Нацбанк Беларуси поднял курс евро и курс доллара, но опусти курс российского рубля на 30 декабря, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы курсы валют на 30 декабря 2024 года, понедельник. В итоге курс евро и курс доллара заметно подросли, а курс российского рубля несколько понизился после выходных.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на понедельник, 30 декабря, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4301 белорусского рубля, 1 евро — 3,5732 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4056 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 27 декабря, субботу, 28 декабря, и воскресенье, 29 декабря, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля ниже. Ощутимее других курсов изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении на 30 декабря, понедельник, валютные курсы изменены так: курс 1 доллара США повышен на 0,0231 белрубля, курс 1 евро подрос на 0,0303 белрубля, курс 100 российских рублей упал на 0,0040 белрубля.

Тем временем в Минске иностранка воровала брендовые вещи для своего магазина.