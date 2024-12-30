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Доцент Иванова-Швец: жители Крайнего Севера получат в 2025 году выплаты

Размер выплаты будет рассчитываться как процент от зарплаты и зависеть от фонда оплаты труда конкретной организации.

Источник: Аргументы и факты

В 2025 году помимо общих индексаций определенные россияне, работающие в районах Крайнего Севера, смогут получать дополнительные стимулирующие выплаты.

Об этом сообщила агентству «Прайм» Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Эти доплаты будут начисляться в дополнение к традиционным «северным» выплатам и положены гражданам, которые заключат трудовой договор с государственными учреждениями на срок не менее трех лет.

Размер выплаты будет рассчитываться как процент от зарплаты и зависеть от фонда оплаты труда конкретной организации. Также возможно предоставление других дополнительных выплат, таких как компенсация за отпуск, проезд, медицинское обслуживание и другие расходы, добавила эксперт.

Ранее стало известно, что на 7,3% с 1 января в России вырастет пособие по безработице.