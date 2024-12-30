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Bloomberg: Польша готова увеличить экспорт электричества на Украину

Власти Польши намерены увеличить внутреннюю выработку электроэнергии.

Источник: Аргументы и факты

Польша выразила готовность усилить поставки электроэнергии Украине в случае прекращения снабжения от Словакии. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник в польской столице.

Согласно сведениям агентства, руководство Польши намерено увеличить внутреннюю выработку электроэнергии, чтобы компенсировать возможные энергетические дефициты на Украине, если словацкий премьер-министр Роберт Фицо исполнит свои предупреждения о прекращении резервных поставок.

Напомним, заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря 2024 года. Украинская сторона заявляла, что не намерена продлевать действите контракта.

Ранее Фицо отметил, что Братислава проведет оценку ситуации с газом после 1 января следующего года. Кроме того, он упомянул, что Словакия рассмотрит возможность ввода ответных мер по отношению к Украине. Это включает в себя потенциальное прекращение электропоставок.