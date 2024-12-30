Bloomberg: Польша готова увеличить экспорт электричества на Украину

Ранее Фицо отметил, что Братислава проведет оценку ситуации с газом после 1 января следующего года. Кроме того, он упомянул, что Словакия рассмотрит возможность ввода ответных мер по отношению к Украине. Это включает в себя потенциальное прекращение электропоставок.