Bloomberg: Польша готова увеличить экспорт электричества на Украину

Польша выразила готовность усилить поставки электроэнергии Украине в случае прекращения снабжения от Словакии. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник в польской столице.
Согласно сведениям агентства, руководство Польши намерено увеличить внутреннюю выработку электроэнергии, чтобы компенсировать возможные энергетические дефициты на Украине, если словацкий премьер-министр Роберт Фицо исполнит свои предупреждения о прекращении резервных поставок.
Напомним, заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря 2024 года. Украинская сторона заявляла, что не намерена продлевать действите контракта.
Ранее Фицо отметил, что Братислава проведет оценку ситуации с газом после 1 января следующего года. Кроме того, он упомянул, что Словакия рассмотрит возможность ввода ответных мер по отношению к Украине. Это включает в себя потенциальное прекращение электропоставок.