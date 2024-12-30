В Новосибирске объявили конкурс на проект тоннеля метро за 133,6 млн рублей

Речь идет о левом перегонном тоннеле между станциями «Золотая Нива» и «Березовая роща». Заказчиком выступает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Из городского бюджета на выполнение работ по проектированию планируют потратить 133,6 млн рублей.