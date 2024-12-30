В Новосибирске объявили конкурс на проект тоннеля метро за 133,6 млн рублей

29 декабря был объявлен конкурс на разработку проектной документации на продление Дзержинской линии Новосибирского метрополитена. Аукционная документация была выложена на сайте госзакупок.
Речь идет о левом перегонном тоннеле между станциями «Золотая Нива» и «Березовая роща». Заказчиком выступает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Из городского бюджета на выполнение работ по проектированию планируют потратить 133,6 млн рублей.
Об объявлении этого конкурса в своем телеграмм-канале написал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев:
«Ответственно отнеслись к подготовке конкурса, провели консультации с потенциальными участниками проекта, встретились с китайскими и белорусскими партнерами».
Напомним, это первый этап проектирования продления Дзержинской линии новосибирского метро. Следующим этапом станет проектирование электродепо «Волочаевская» и двух станций метро.