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В Новосибирске объявили конкурс на проект тоннеля метро за 133,6 млн рублей

Глава города заявил, что к подготовке конкурса отнеслись ответственно.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

29 декабря был объявлен конкурс на разработку проектной документации на продление Дзержинской линии Новосибирского метрополитена. Аукционная документация была выложена на сайте госзакупок.

Речь идет о левом перегонном тоннеле между станциями «Золотая Нива» и «Березовая роща». Заказчиком выступает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Из городского бюджета на выполнение работ по проектированию планируют потратить 133,6 млн рублей.

Об объявлении этого конкурса в своем телеграмм-канале написал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев:

«Ответственно отнеслись к подготовке конкурса, провели консультации с потенциальными участниками проекта, встретились с китайскими и белорусскими партнерами».

Напомним, это первый этап проектирования продления Дзержинской линии новосибирского метро. Следующим этапом станет проектирование электродепо «Волочаевская» и двух станций метро.

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