Бессараб: с 1 января ожидается рост зарплат в реальном секторе экономики

В реальном секторе экономики с 1 января ожидается рост зарплат в связи с увеличением МРОТ более чем на 3 тысячи рублей. Об этом aif.ru заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Реальный сектор экономики ориентируется на минимальный размер оплаты труда. МРОТ вырастет существенно — до 22 440 рублей с 19 242 рублей. Это достаточно приличный рост. Работодатель должен обеспечить своих работников таким уровнем заработной платы, чтобы при нормальных условиях труда и полной продолжительности рабочего времени работник не получал ниже минимального размера оплаты труда», — отметила депутат.
Ранее Бессараб рассказала, что работникам бюджетных организаций с 1 января 2025 года проиндексируют зарплаты на 13,2%.
В 2025 году рост зарплат на 13,2% ожидает врачей, фельдшеров и медсестер, учителей, преподавателей вузов, соцработников, ученых, сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и работников лесного хозяйства.