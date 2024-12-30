Бессараб: с 1 января ожидается рост зарплат в реальном секторе экономики

В реальном секторе экономики с 1 января ожидается рост зарплат в связи с увеличением МРОТ более чем на 3 тысячи рублей. Об этом aif.ru заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.