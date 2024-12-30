Челябинской области удалось нарастить объемы сдачи жилых домов

Сравнить объемы сдачи жилья в разных российских территориях можно в свежем докладе ведомства, посвященном социально-экономическому положению России за январь-ноябрь 2024 года. Согласно данным, в Челябинской области за вышеназванный период было введено в строй 1 762,8 тыс. квадратных метров общей площади жилых помещений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель пусть и ненамного, но вырос — плюс 0,8%.