Ричмонд
+15°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинской области удалось нарастить объемы сдачи жилых домов

Федеральная служба государственной статистики представила исследование результатов 11 месяцев 2024 года в сфере жилищного строительства.

Источник: РИА "Новости"

Сравнить объемы сдачи жилья в разных российских территориях можно в свежем докладе ведомства, посвященном социально-экономическому положению России за январь-ноябрь 2024 года. Согласно данным, в Челябинской области за вышеназванный период было введено в строй 1 762,8 тыс. квадратных метров общей площади жилых помещений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель пусть и ненамного, но вырос — плюс 0,8%.

Отметим, что по объемам ввода жилья среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область занимает 3 место, пропустив вперед Свердловскую и Тюменскую области. Последнее место по данному показателю на Урале занимает Ямало-Ненецкий автономный округ.

Аналитики обращают внимание, что в результатах подсчета сданного жилья заложены и цифры по сдаче жилых домов, построенных на землях для ведения садоводства.

недвижимость
рейтинги