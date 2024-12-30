Минлесхоз: Беларусь экспортировала рекордный миллион кубометров пиломатериалов

По его словам, за указанным показателем стоит, во-первых, вовлечение древесины в оборот. Он добавил, что, во-вторых, за этим также стоит 7000 работающих сотрудников на деревообрабатывающих цехах. Также министр лесного хозяйства назвал зарплату, налоги.