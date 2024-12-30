Минлесхоз: Беларусь экспортировала рекордный миллион кубометров пиломатериалов

Минлесхоз сообщил, что Беларусь экспортировала рекордный миллион кубометров пиломатериалов. Подробности в интервью телеканалу СТВ озвучил министр лесного хозяйства Александр Кулик.
— Что касается показателей финансово-экономических, производственных, за неделю до завершения года мы на экспорт поставили миллион кубометров пиломатериалов. Это рекорд вообще в истории деревообработки в системе Министерства лесного хозяйства, — подчеркнул глава ведомства.
По его словам, за указанным показателем стоит, во-первых, вовлечение древесины в оборот. Он добавил, что, во-вторых, за этим также стоит 7000 работающих сотрудников на деревообрабатывающих цехах. Также министр лесного хозяйства назвал зарплату, налоги.
— Ну, и 200 миллионов долларов в страну.
Александр Кулик акцентировал внимание на том, что это является хорошим вкладом лесного хозяйства в копилку Беларуси.
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