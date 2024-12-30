Премьер Головченко сказал о росте зарплат и пенсий в Беларуси

Глава белорусского правительства подчеркнул, что иного выбора, кроме динамического развития, у Беларуси нет. По его словам, задача является сложной, однако других целей быть не может. Головченко, говоря про 2024 год и результаты выполненной работы, акцентировал внимание на том, что очень важно, что большинство из того, что было задумано, удалось выполнить.