Премьер Головченко сказал о росте зарплат и пенсий в Беларуси

Премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» сказал про рост зарплат и пенсий в Беларуси.
Глава белорусского правительства подчеркнул, что иного выбора, кроме динамического развития, у Беларуси нет. По его словам, задача является сложной, однако других целей быть не может. Головченко, говоря про 2024 год и результаты выполненной работы, акцентировал внимание на том, что очень важно, что большинство из того, что было задумано, удалось выполнить.
Он пояснил, что получилось довольно четко спланировать по ВВП, заметив, что по многим из остальных параметров, планы удалось перевыполнить. Премьер-министр заявил, что очень важно, что инфляция смогла остаться в том коридоре, который для нее был отведен.
— Доходы населения выросли существенно больше, чем мы планировали. Мы планировали 3 с чем-то процента, в итоге, пока официальных цифр нет, но я думаю, что в районе 9−10% мы получим (здесь имеется в виду и пенсии, и так далее), — подчеркнул Роман Головченко.
Кроме того, глава правительства Беларуси спрогнозировал, что реальная заработная плата увеличится в стране на 13%. Он пояснил, что так рассчитали, исходя из предварительных данных.
Ранее премьер-министр Головченко сказал, что рост начисленной средней зарплаты в 2025 году заложен на уровне 2400 рублей.