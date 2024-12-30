Новый рекорд: Сочи встретил восьмимиллионного туриста в 2024 году

Праздничным гостем стал воронежский семейный дуэт Игорь и Юлия Хорошевы. Супруги регулярно посещают Сочи, и на этот раз приехали с детьми на новогодние каникулы. Они планируют провести пять насыщенных дней на горнолыжных трассах, наслаждаясь экскурсиями и прогулками по живописным уголкам курорта. К тому же, туристы выбрали отель с развитыми оздоровительными услугами и минеральными водами для восстановления.