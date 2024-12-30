Новый рекорд: Сочи встретил восьмимиллионного туриста в 2024 году

Город-курорт Сочи отметил значимую веху — в этом году принят восьмимиллионный турист. Этой новостью в своем Telegram (18+) поделился мэр города Андрей Прошунин, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Праздничным гостем стал воронежский семейный дуэт Игорь и Юлия Хорошевы. Супруги регулярно посещают Сочи, и на этот раз приехали с детьми на новогодние каникулы. Они планируют провести пять насыщенных дней на горнолыжных трассах, наслаждаясь экскурсиями и прогулками по живописным уголкам курорта. К тому же, туристы выбрали отель с развитыми оздоровительными услугами и минеральными водами для восстановления.
Андрей Прошунин поздравил счастливых туристов и пожелал незабываемого отдыха в Сочи. Он также отметил, что в 2024 году курорт принял 37% от общего числа гостей Краснодарского края. Турпоток в Сочи увеличился на 5% по сравнению с прошлым годом и на 40% за все постолимпийское десятилетие.
Он считает, что данный факт подтверждает — Сочи продолжает оставаться одним из самых популярных направлений на туристической карте России. Глава города подчеркнул, что в будущем курорт продолжит развивать свою туристическую инфраструктуру, повышая качество сервиса и предлагая гостям еще больше возможностей для отдыха.