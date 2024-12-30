Экономист Борисова: Россия компенсирует потери после отмены транзита газа

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. По словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, Россия может потерять часть доходов из-за этой ситуации, но точно компенсирует их благодаря последующему взлету цен на газ. Кроме того, Москва может как договориться с Европой о схеме поставок российского газа в обход ограничений Киева, так и найти альтернативный маршрут поставок — например, через «Турецкий поток».
Президент Украины Владимир Зеленский еще 27 августа 2024 года заявил, что договор с Россией продлеваться не будет, и на этом вопросе «поставлена точка». В декабре власти Киева подтвердили эту позицию.
Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент России Владимир Путин сообщил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но «Газпром» это переживет". Однако Россия может поставлять газ в ЕС через Польшу, отметил 26 декабря Путин. При этом глава государства вновь исключил возможность заключения нового договора с Украиной о транзите газа.
При этом объем поставок российского газа в Европу за последние 11 месяцев увеличился на 18−20% по сравнению с прошлым годом — до около 50 млрд кубометров, заявил 25 декабря вице-премьер России Александр Новак. Он подчеркнул, что, несмотря на санкции, российский газ остается конкурентоспособным на европейском рынке благодаря выгодной цене и удобной логистике.
Россия и Украина уже вряд ли подпишут новое соглашение о транзите газа в 2025 году, уверен эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин оценил вероятность сценария заключения контракта между Москвой и Киевом в начале 2025 года в 1%.
При этом остается открытым вопрос, каким образом может сохраниться транзит газа из России через Украину в Европу.
«~Украинцы используют формулировки, что с “Газпромом” продлевать контракт не будут, с Россией не будут договариваться. Но подвох в том, что Украина при этом ничего не говорит про Европу. О том, что она с ними договариваться не хочет~», — предположил в беседе с «Газетой.Ru» Игорь Юшков.
Он пояснил, что Россия и Европа теоретически могут договориться о поставках топлива в обход ограничений Украины.
"Это будет скорее не российский с точки зрения права собственности газ, который не принадлежит российским компаниям. Если газ юридически будет принадлежать европейским компаниям, тогда, пожалуйста — Украина может разрешить такие поставки.
Украина на самом деле хочет сохранить транзит, но хочет контактировать только с европейцами. То есть, это, по сути, шантаж европейцев", — обрисовал схему Юшков.
По его мнению, транзит может сохранится на особых условиях. Например, европейские компании подпишут допсоглашение с «Газпромом» и перенесут точку сдачи приемки газа на российско-украинскую границу.
Балынин согласился, что может быть принято решение о покупке российского газа на границе, чтобы по территории Украины уже шел газ, условно принадлежащий той или иной стране — покупателю российского газа.
Альтернативные пути поставок.
Политолог, старший преподаватель кафедры теории и систем отраслевого управления РАНХиГС Роман Могучев допустил, что российский газ будет поступать в Европу сначала через «Турецкий поток», а потом — по так называемому Южному Балканскому коридору. По словам политолога, то же самое будет и со Словакией, а, соответственно, через Словакию газ уже будет идти транзитом в Австрию, которая также зависит от российского газа.
Российские власти тоже заявляли о «турецком варианте» поставок газа в Европу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 августа 2024 года отметил, что существуют альтернативные пути поставок газа из России в Европу, подчеркнув возможность создания газового хаба на территории Турции. Президент Владимир Путин в сентябре 2024 года, в ходе Восточного экономического форума, назвал «Турецкий поток» альтернативным маршрутом для поставок газа в Европу, если Украина откажется от транзита.
Последствия для России.
По словам политолога Могучева, транспортировка газа в Европу через территорию Украины для России имела и имеет значение в силу того, что Москва сохраняла определенные точки взаимодействия с Европой, в том числе на перспективу в плане развития газового сотрудничества.
«Но с учетом заявлений избранного президента США Дональда Трампа, потребовавшего от Европы увеличить поставки сжиженного природного газа из США в Европу, ~на данном этапе следует ждать полного отказа Европы от российского газа~. Он может поступать только обходными путями, в частности, через потенциально планируемый газовый хаб в Турции. В случае отказа от сотрудничества с Россией в газовом секторе Европа окончательно попадет в зависимость от США. Собственно, Трамп именно с этого и начал добиваться еще до своего въезда в Овальный кабинет», — пояснил Могучев в беседе с «Газетой.Ru».
По словам доцента кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова, Россия из-за ситуации потеряет часть доходов в январе-феврале 2025 года.
«Однако, подобное поведение Украины будет стимулировать рост биржевых цен на газ, что в последствии позволит России в значительной мере компенсировать потери», — уверена экономист.
Борисова предположила, что Россия найдет альтернативный маршрут поставки газа в Европу.
«Альтернативным маршрутом может быть поставка нашего газа в Европу через Турцию. Однако пропускная способность этого маршрута весьма ограничена. В конце февраля, марте 2025 года (с вероятностью 3−5%) может быть достигнута договоренность о транзите, чтобы стабилизировать ситуацию в центральной Европе. Наиболее выгодный для России — сценарий, позволяющей сохранить поставки газа своим контрагентам в центральную Европу и постепенно наращивать поставки в Китай. В связи с запуском Восточного маршрута газопровода Китай-Россия 2 декабря 2024 года, потерянные по западному маршруту доходы будут компенсированы доходами по данному направлению», — заключила Борисова.
Последствия для Европы.
В случае поставок российского газа в Европу через «Турецкий поток» Словакия понесет финансовые потери, так как она получала деньги за транспортировку по своей территории газа для Австрии, уверен Могучев.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что, несмотря на вероятную приостановку транзита через Украину с начала года, в переговорный процесс по газу могут включиться страны-потребители, прежде всего Венгрия, Словакия, балканские страны.
«Но некое решение, вероятно, будет достигнуто уже в 2025 году. Эти факторы неопределенности делают любую оценку объема транзита газа весьма условной. Резкой реакции цен на газ в Европе на временное прекращение транзита ждать не стоит. Запасы в газовых хранилищах Европы сформированы, заполненность ГПХ вблизи 90%. До нового всплеска энергопотребления в летние месяцы, котировки могут оставаться на уровнях, не превышающих максимумы этого года: $530 за 1000 кубометров на хабе TTF. Впрочем, и их снижение к уровням весны-лета этого года $260−400 маловероятно», — допустил Миронюк.
В случае прекращения транзита прогнозируется существенное подорожание газа, что негативно отразится как на предпринимательской активности в Европе, так и на доходах европейцев, добавила Борисова. Она сказала «Газете.Ru», что для компаний центральной Европы остановка транзита через Украину будет критичной, и уже сегодня европейцы заявляют о необходимости продолжения транзита.