Экономист Борисова: Россия компенсирует потери после отмены транзита газа

«Но с учетом заявлений избранного президента США Дональда Трампа, потребовавшего от Европы увеличить поставки сжиженного природного газа из США в Европу, ~на данном этапе следует ждать полного отказа Европы от российского газа~. Он может поступать только обходными путями, в частности, через потенциально планируемый газовый хаб в Турции. В случае отказа от сотрудничества с Россией в газовом секторе Европа окончательно попадет в зависимость от США. Собственно, Трамп именно с этого и начал добиваться еще до своего въезда в Овальный кабинет», — пояснил Могучев в беседе с «Газетой.Ru».