Премьер-министр Беларуси отреагировал на прогнозы по экономике от ЕБРР и МВФ

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» отреагировал на прогнозы по экономике от ЕБРР и МВФ.
В эфире телеканала отметили, что ЕБРР и МВФ улучшили прогноз по росту белорусской экономики.
— Прогнозы МВФ и ЕБРР являются инструментом определенных манипуляций, — подчеркнул глава белорусского правительства.
Он заметил, что тот, кто финансирует или же, кто платит деньги, «тот эту музыку и заказывает».
— Конечно, в условиях такого давления, которому мы все подвергались, что они могли нам сказать? Конечно, что будет плохо, будете загибаться там и т. д.. Вообще у вас будет там инфляция, стагфляция, девальвация и прочие -ации.
Головченко акцентировал внимание на том, что белорусская сторона все это адекватно оценивала, не переживала по этому поводу. Он уточнил, что Беларусь ориентируется на свои собственные прогнозы, являющиеся выверенными. Вместе с тем премьер-министр обратил внимание на то, что вынужденной мерой является тот факт, что прогнозные показатели переоценивают в сторону повышения, «потому что цифры уже видны».
— Заказчики спросят, а куда вы смотрели? И это же отражается на их репутации. Если они не могут адекватно спрогнозировать даже такой показатель, как темпы роста экономики, то в чем можно верить? Поэтому здесь ничего удивительного нет, — заявил Роман Головченко.
Ранее премьер Головченко сказал о росте зарплат и пенсий в Беларуси.
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