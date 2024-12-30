Премьер-министр Беларуси отреагировал на прогнозы по экономике от ЕБРР и МВФ

Головченко акцентировал внимание на том, что белорусская сторона все это адекватно оценивала, не переживала по этому поводу. Он уточнил, что Беларусь ориентируется на свои собственные прогнозы, являющиеся выверенными. Вместе с тем премьер-министр обратил внимание на то, что вынужденной мерой является тот факт, что прогнозные показатели переоценивают в сторону повышения, «потому что цифры уже видны».