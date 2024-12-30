Средняя зарплата волгоградцев рекордно выросла до 60113 рублей

В начале декабря в Волгоградстате пояснили, что зарплаты зависят от премий, отпускных и других выплат. Так, например, в период летних отпусков традиционно фиксируется рост начисленной заработной платы, за которым следует снижение в августе и сентябре. В то же время в декабре фиксируются премиальные выплаты по итогам года. Подобные тенденции в течение года носят традиционный характер для всей Российской Федерации, заявляли в Волгоградстате.