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Пятизвёздочную многоэтажную гостиницу построят в центре Хабаровска

В Хабаровском крае назвали туристические проекты, признанные приоритетными, на заседании инвестиционного совета под руководством губернатора Дмитрия Демешина.

Источник: Reuters

В их число вошли строительство пятизвездочного отеля в центре Хабаровска, загородной гостиницы в селе Мичуринское, гостиничного комплекса с водно-оздоровительной зоной в районе села Бычиха, а также создание спортивно-туристического комплекса «Хехцир», сообщает пресс-служба правительства региона.

Указанные проекты смогут претендовать на федеральную поддержку и получение земельных участков в аренду без торгов. Губернатор подчеркнул, что развитие туризма в регионе требует качественной инфраструктуры.

«Для привлечения туристов нужны гостиницы, спа-центры, а также зимняя и летняя инфраструктура», — сказал Демешин.

В центре Хабаровска планируют построить десятиэтажный отель, а в Хабаровском районе — два четырёхзвёздочных отеля: загородный комплекс на 390 номеров в Мичуринском и гостиницу с водно-развлекательным комплексом на 310 номеров в Бычихе. Проект «Хехцир» предполагает создание всесезонного спортивно-туристического комплекса с горнолыжной инфраструктурой, отелями, аквакомплексом, СПА-центром, коттеджами, ресторанами и зонами отдыха.

Губернатор поручил ускорить привлечение инвесторов для реализации этих планов.

строительство
туризм и отдых