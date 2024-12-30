Пятизвёздочную многоэтажную гостиницу построят в центре Хабаровска

В центре Хабаровска планируют построить десятиэтажный отель, а в Хабаровском районе — два четырёхзвёздочных отеля: загородный комплекс на 390 номеров в Мичуринском и гостиницу с водно-развлекательным комплексом на 310 номеров в Бычихе. Проект «Хехцир» предполагает создание всесезонного спортивно-туристического комплекса с горнолыжной инфраструктурой, отелями, аквакомплексом, СПА-центром, коттеджами, ресторанами и зонами отдыха.