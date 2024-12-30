МИПТ: Информация ЭСКАТО о снижении инвестиций в РУз на 49% в 2024 году —недостоверна

По информации МИПТ, в настоящее время в Узбекистане общий портфель инвестпроектов, по которым открыто финансирование, составляет $148 млрд. Из них в 2024 году ожидается освоение $36 млрд, что в 1,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. При этом с начала этого года введено в эксплуатацию более 240 крупных и средних проектов с участием иностранных инвестиций.