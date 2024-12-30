Житель Омска во второй раз оспаривает торги по продаже «Мотовилихи»

Напомним, в апреле этого года уроженец Омска Евгений Баранов уже пытался оспорить торги о продаже имущества «Мотовилихинских заводов». В заявлении он указывал, что конкурсный управляющий незаконно включил в состав лота, в котором продавалось имущество МЗ, шесть зданий, являющихся объектами культурного наследия. Из-за этого претендовать на эти объекты недвижимости смогли только юрлица, которые имеют лицензии на производство вооружения и военной техники. Таким образом, круг участников торгов был незаконно ограничен. В августе этого года арбитражный суд в удовлетворении требований отказал. Господин Баранов безуспешно пытался оспорить это решение в апелляции.