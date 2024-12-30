Житель Омска во второй раз оспаривает торги по продаже «Мотовилихи»

Соответствующий документ, как следует из информации с сайта суда, был зарегистрирован 28 декабря. Суть претензий господина Баранова пока не раскрыта.
Напомним, в апреле этого года уроженец Омска Евгений Баранов уже пытался оспорить торги о продаже имущества «Мотовилихинских заводов». В заявлении он указывал, что конкурсный управляющий незаконно включил в состав лота, в котором продавалось имущество МЗ, шесть зданий, являющихся объектами культурного наследия. Из-за этого претендовать на эти объекты недвижимости смогли только юрлица, которые имеют лицензии на производство вооружения и военной техники. Таким образом, круг участников торгов был незаконно ограничен. В августе этого года арбитражный суд в удовлетворении требований отказал. Господин Баранов безуспешно пытался оспорить это решение в апелляции.
ПАО «Мотовилихинские заводы» — один из крупнейших заводов по производству артиллерийских систем в стране. Предприятие признали банкротом в марте 2018 года. Основным кредитором ПАО являлось ООО «РТ-Капитал» («дочка» ГК «Ростех»). В сентябре прошлого года производитель бронемашин из Набережных Челнов — АО «Ремдизель» выкупил на торгах имущественный комплекс «Мотовилихинских заводов» за 1,2 млрд руб. Затем АО «Специальное конструкторское бюро», где были сосредоточены активы должника, перешло под контроль холдинга «Технодинамика».