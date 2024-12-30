Почти 2 млн тонн нефти добыли в Беларуси в 2024 году

МИНСК, 30 дек — Sputnik. В Беларуси добыто 1,938 млн тонн нефти в 2024 году, сообщила «Белоруснефть».
В компании уточнили, что данное достижение — рекорд последних 29 лет. Из пробуренных только в этом году скважин белорусские нефтяники извлекли более 203 тысяч тонн сырья.
«Увеличились запасы черного золота — прирост превышает годовой уровень нефтедобычи более чем на 700 тысяч тонн. Такого показателя не было более 40 лет», — отмечает корпоративный портал компании neft.by.
Российская «дочка» белорусских нефтяников компания «Янгпур», работающая в Западной Сибири, за 10 месяцев добыла миллиард кубометров природного газа. Для сравнения: за весь 2023-й северные нефтяники отметились показателем в менее чем 800 миллионов кубометров сырья.
«Белоруснефть» в 2023 году добыла 1,876 млн тонн нефти. До этого в течение ряда лет в республике добывалось около 1,7 миллиона тонн нефти.
В конце 2022-го в компании сообщали, что если добывать 1,8 миллиона тонн нефти в год, то запасов сырья в Беларуси хватит ориентировочно на 25 лет. В республике практически вся разведанная нефть трудноизвлекаемая — для ее добычи используются специальные технологии.
В 2025 году в стране планируют добыть два миллиона тонн нефти.