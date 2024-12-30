Почти 2 млн тонн нефти добыли в Беларуси в 2024 году

В конце 2022-го в компании сообщали, что если добывать 1,8 миллиона тонн нефти в год, то запасов сырья в Беларуси хватит ориентировочно на 25 лет. В республике практически вся разведанная нефть трудноизвлекаемая — для ее добычи используются специальные технологии.