В Татарстане выделят 63,3 млн руб. на благоустройство 5 городов

Для Бугульмы предусмотрено 9 млн руб. на благоустройство и озеленение. Средства будут потрачены на валку деревьев, вырезку порослей, посадку и полив зеленых насаждений, а также уход за газонами и клумбами. В Нурлате на благоустройство и озеленение выделят 5 млн руб., в Бавлах — 2,1 млн руб., а в Альметьевске — 1,2 млн руб.