Росавиация утвердила список субсидируемых рейсов из Перми на 2025 год

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых региональных рейсов для Пермского края на 2025 год. Информация об этом опубликована на официальном сайте краевого Министерства транспорта.
Всего из Перми будет субсидироваться 13 маршрутов. Это полеты по направлениям в города Усинск, Тюмень, Сургут, Самара, Новый Уренгой, Новосибирск, Нижневартовск, Минеральные Воды, Махачкала, Когалым, Калининград, Казань и Волгоград.
Расписание рейсов и дополнительная информация будут доступны на официальных ресурсах аэропорта «Пермь».