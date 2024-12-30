Росавиация утвердила список субсидируемых рейсов из Перми на 2025 год

Всего из Перми будет субсидироваться 13 маршрутов. Это полеты по направлениям в города Усинск, Тюмень, Сургут, Самара, Новый Уренгой, Новосибирск, Нижневартовск, Минеральные Воды, Махачкала, Когалым, Калининград, Казань и Волгоград.