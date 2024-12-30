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Новые станции метро откроются сегодня в Минске

Зеленолужская линия столичной подземки пополнится тремя новыми станциями — «Аэродромной», «Неморшанским садом» и «Слуцким гостинцем».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Новые станции Минского метрополитена откроются в понедельник, участие в мероприятии примет глава государства Александр Лукашенко, сообщает «Пул Первого».

«Президент примет участие в торжественной церемонии открытия трех новых станций Минского метрополитена», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Будут открыты станции третьей линии метро, которая получила название Зеленолужская. Речь идет об «Аэродромной», «Неморшанском саде» и «Слуцком гостинце».

Лукашенко заслушает доклад о перспективах развития столичной подземки, осмотрит новые станции и пообщается с работниками метрополитена.

Как ожидается, введение в строй трех новых станций метро существенно упростит поездки в центр города для жителей Лошицы, района «Минск-Мир» и Сеницы.

Станция «Аэродромная» расположена на территории бывшего аэропорта Минск-1, «Неморшанский сад» — на пересечении улиц Кижеватова и Осиповичской, «Слуцкий гостинец» — на пересечении улиц Кижеватова и Корженевского.

Это второй участок Зеленолужской линии. Четыре станции этой ветки — «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» — были введены в строй в 2020 году. Их также открывал президент Беларуси.

Третья ветка добавила минской подземке два пересадочных узла — на «Фрунзенской» и «Площади Ленина». В перспективе «зеленая» линия будет состоять из 14 станций, она соединит центр города с южными и северными районами.

Лукашенко Александр
метро