Новые станции метро откроются сегодня в Минске

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Новые станции Минского метрополитена откроются в понедельник, участие в мероприятии примет глава государства Александр Лукашенко, сообщает «Пул Первого».
«Президент примет участие в торжественной церемонии открытия трех новых станций Минского метрополитена», — говорится в сообщении Telegram-канала.
Будут открыты станции третьей линии метро, которая получила название Зеленолужская. Речь идет об «Аэродромной», «Неморшанском саде» и «Слуцком гостинце».
Лукашенко заслушает доклад о перспективах развития столичной подземки, осмотрит новые станции и пообщается с работниками метрополитена.
Как ожидается, введение в строй трех новых станций метро существенно упростит поездки в центр города для жителей Лошицы, района «Минск-Мир» и Сеницы.
Станция «Аэродромная» расположена на территории бывшего аэропорта Минск-1, «Неморшанский сад» — на пересечении улиц Кижеватова и Осиповичской, «Слуцкий гостинец» — на пересечении улиц Кижеватова и Корженевского.
Это второй участок Зеленолужской линии. Четыре станции этой ветки — «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» — были введены в строй в 2020 году. Их также открывал президент Беларуси.
Третья ветка добавила минской подземке два пересадочных узла — на «Фрунзенской» и «Площади Ленина». В перспективе «зеленая» линия будет состоять из 14 станций, она соединит центр города с южными и северными районами.