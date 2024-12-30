Новые станции метро откроются сегодня в Минске

Это второй участок Зеленолужской линии. Четыре станции этой ветки — «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» — были введены в строй в 2020 году. Их также открывал президент Беларуси.