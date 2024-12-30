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В Самаре перед Новым годом выросли цены на красную икру

Стало известно, во сколько обойдется покупка красной икры в Самаре к новогоднему столу 2024/2025.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре в преддверии Нового года резко выросли цены на красную икру. Стоимость баночки, в которую даже не умещается 100 г продукта, в сетевых магазинах составляет несколько сотен рублей. Об этом можно судить по ценам, указанным на сайтах магазинов.

Так, в «Пятерочке» 95 г лососевой икры стоит 659,99 ₽ Икра нерки еще дороже — 899,99 ₽ В «Перекрестке» баночка лососевый икры в 95 г по скидке обойдется в 649,99 ₽ А баночка икры горбуши 90 г — в 1199 рублей.

В «Магните» стоимость 95 г икры горбуши составляет 579,99 рублей. В «Ленте» цена икры лососевой и горбуши варьируется от 842,19 до 1200 рублей за 95−100 г. В «Ашане» за тот же вес икры придется заплатить от 800 до 1350 рублей.

Напомним, в преддверии новогодних праздников активизировались мошенники. Они предлагают приобрести икру по низким ценам. Доверчивые люди переводят аферистам деньги, но в ответ получают либо товар низкого качества, либо вообще ничего.