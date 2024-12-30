В Самаре перед Новым годом выросли цены на красную икру

В Самаре в преддверии Нового года резко выросли цены на красную икру. Стоимость баночки, в которую даже не умещается 100 г продукта, в сетевых магазинах составляет несколько сотен рублей. Об этом можно судить по ценам, указанным на сайтах магазинов.